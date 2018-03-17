Samanyolu Haber /Gündem / Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı /17 Mart 2018 02:28

Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin en önemli sorunu adalet. Darbe döneminde bizi hapse attılar ama hukuka güven vardı. Şimdi kayboldu. Hakimler karar vermekten korkuyor. Adalet olmazsa devlet olmaz” dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu  “Uyum yasasıyla ilgili CHP ve İYİ Parti ile görüştük. Şimdiden ittifakları konuşmak lüzumsuz. Bu durum spekülasyona yol açar. Türkiye’nin meselelerini konuşmalıyız” görüşünü yineledi. Karamollaoğlu şunları söyledi: “İnsanlar mahkemeye gittiklerinde haklarını savunabileceklerine inanıyorlardı. Şimdi o kayboldu. Karar vermekten korkan bir hakimin adil karar verme durumu yoktur. Karar verenler de OHAL’de yaşadığımız için görevlerinden alınıyorlar. Korkan yönetici de adil davranamaz. Başörtüsü sorununu çözdüler ama bu Türkiye’nin bütün problemlerini çözdük manasına gelmiyor onun için adalete her şeyden daha fazla vurgu yapma ihtiyacı duyuyorum. Adalet olmazsa devlet olmaz.” 17-25 Aralık operasyonlarında açığa çıkan ancak aradan geçen 5 yılda unutmaya yüz tutan yolsuzluklara dair de eleştiren Karamollaoğlu, “Hiçbir dönemde partizanlık, yolsuzluk ve israf bu kadar artmadı. Bu durum bizi ister istemez endişelendiriyor” ifadesini de kullandı.
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