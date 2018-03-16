Flaş gelişme.... Şahin Alpay'a tahliye

Kapatılan Zaman Gazeteci yazarı Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez ‘hak ihlali kararı’ vermesi nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, yaklaşık 20 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Alpay, 30 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanmıştı ve Silivri Cezaevi’nde kalıyordu.





AYM, 11 Ocak 2018’de, oy çokluğuyla hak ihlali kararı vermiş, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararı yerel mahkemeye göndermişti. Alpay’ın yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise AYM kararına uymayarak oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar vermişti.