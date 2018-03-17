Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de Reza Zarrab ile ilgili son dakika gelişmesi! /17 Mart 2018 02:31

ABD'de Reza Zarrab ile ilgili son dakika gelişmesi!

ABD'de İran'a yönelik yaptırım delme davasında sanıkken itirafçı olan Reza Zarrab cephesinde son dakika gelişmesi...

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Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın suçlu bulunduğu dava görülürken, cezaevinde Zarrab'ın kendisine tecavüz ettiğini öne süren Fildişi Sahili vatandaşı Faozi Jaber'ın iddiasına yanıt geldi.

Zarrab'ın avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, Jaber'in iddialarının gerçeklikle bir bağlantısının olmadığını savundu.

Avukatın dilekçesinde, "Sayın Jaber'in kendini tanımlaması gibi, cinsel istismar ve saldırı iddiaları da tamamen gerçeklikten kopuk ve yanlıştır" ifadesi yer aldı.

Avukat, Zarrab'ın diğer tutuklular ve infaz koruma memurları fark etmeden, onlarca tutuklunun ranzalarda yattığı yurt tipi bir yerde, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasının açıkça inanılmaz olduğunu kaydetti.

Dilekçede, tanık ifadesiyle Jaber'in iddialarının yanlışlığının çabucak ortaya çıkaracağı da belirtildi.
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