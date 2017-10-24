Osman Kavala konsolosluk görevlisi ile aynı dosyada

İstanbul’da 19 Ekim’de gözaltına alınan işadamı ve aktivist Osman Kavala’nın, ABD ile vize krizinin en önemli isimlerinden tutuklu ABD İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile aynı soruşturma dosyasına dahil edildiği ortaya çıktı.







GEZİ PARKI DA DAHİL OLDU





Sabah'ın haberine göre, İstanbul Başsavcılığı 17/25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının açılması için kimin talimat verdiği konusunda yürüttüğü soruşturmaya Haziran 2013’teki Gezi Parkı gösterilerini de dahil etti. Bu birleştirme kararının verilmesiyle de Osman Kavala, Gezi gösterilerini organize etmek suçlamasıyla gözatına alındı.





ORTAK SUÇLAMA: DARBECİLİK





Hem Osman Kavala’ya hem Metin Topuz’a ‘darbe’ suçunun ceza yasasındaki karşılığı olan ‘Anayasal Düzeni Cebir ve Şiddet Kullanarak Değiştirmeye Teşebbüs’ ve ‘Cebir Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs’ suçlamaları yöneltiliyor.





NOTA VERDİREN TELEFON





Kısa bir süre önce Metin Topuz'un gözaltına alınmasının hemen ardından ABD'nin Topuz'a ait cep telefonunu Türkiyeli yetkililerden istediği ve konuya dair bir nota verdiği iddia edilmişti. İktidara yakın kalemlerse Topuz'un telefonun ABD için çok özel bilgiler içerdiğini ve bu nedenle iki ülke arasında kriz çıktığını ileri sürmüşlerdi.