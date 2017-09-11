Samanyolu Haber /Gündem / ‘Hero’dan sonra ‘Adalet’ de sakıncalı tişört oldu /11 Eylül 2017 23:35

‘Hero’dan sonra ‘Adalet’ de sakıncalı tişört oldu

Cumhuriyet davasını izlemek için İzmir'den gelen Cafer Solgun, 'Adalet tişörtüyle içeri giremezsin' denilerek mahkemeye alınmadı. 'Başka tişörtüm yok' sözüne ise görevliler ‘Adalet tişörtünü ters giy’ dediler.

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Cumhuriyet davasını izlemek için İzmir’den gelen Cafer Solgun, üzerinde ‘Adalet’ yazılı tişört bulunduğu gerekçesiyle duruşmaya alınmayınca adliye önünde tek kişilik eylem yaptı.

İkna çabaları başarısız kalan ve salona alınmayan Solgun yaşadıklarını gazetecilerle paylaştı:

Bana ‘Adalet tişörtüyle içeri giremezsin’ diyorlar. ‘Başka tişörtüm yok’ dedim. Bu sefer de ‘Ters giy’ dediler. Ters giydim ama ‘Bu tişörtle içeri giremezsin’ dediler. Tişörtü çıkardım, ‘Çıplak giremezsin’ dediler. En son da, ‘Salonda yer yok’ dediler. Dayanışma için basın özgürlüğü için buradayım. Burada olmaya devam edeceğim.
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