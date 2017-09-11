Avrupa Birliği'nden Mali yardımlar kısılacak

Türkiye’nin üyelik müzakerelerinde duraksama olduğunu söyleyen AB’nin Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, mali yardımları kısacaklarını açıkladı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, AB’nin Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyük çoğunun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasına karşı olduğunu, ancak son dönemdeki gelişmeler nedeniyle, Türk hükümetinin yararlanabileceği mali yardımları kısacaklarını açıkladı.

Oettinger, Berlin’de diplomatlar, düşünce kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin davet edildiği özel bir etkinlikte bir araya geldi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in çarşamba günü yapması planlanan 'Birliğin Durumu' başlıklı konuşması öncesinde, katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan Oettinger, AB-Türkiye ilişkileri hakkındaki soruların yanıtladı.

AB’de uzlaşma yok





Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin askıya alınıp alınmaması konusunun,ekim ayındaki AB liderler zirvesinde konuşulacağını belirten Oettinger, bu konuda AB üyesi ülkeler arasında uzlaşı olmadığına dikkat çekti.

Geçen hafta, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Estonya'nın başkenti Tallinn'de bir araya geldiğini, sadece Almanya ve Avusturya’nın Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakerelerine son verilmesi yönünde görüş belirttiğini kaydeden Oettinger, “Bu şu anlama geliyor: Hâlihazırda pek çok ülke, makul nedenlerle, müzakerelere son verilmesini istemiyor. Bu konuda bir uzlaşı yok” dedi.

"Fiili duraksama”

Türkiye'deki son gelişmeler nedeniyle AB'nin zaten yeni müzakere başlıkları açmayı planlamadığını vurgulayan Oettinger, şöyle devam etti:

“Zaten hâlihazırda gerçek anlamda müzakereler de yapılmıyor. Türkiye’ye aday ülkelere sağlanan mali yardımlar kapsamında verilen kaynağı kısacağız. Müzakere sürecinde fiili duraksama söz konusu. Ama müzakerelerin resmi olarak sona erdirilmesi halinde yanlış bir mesaj verilmiş olunur. Bu sadece Sayın Erdoğan’a, ‘Avrupalılar bizi istemiyor’ deme fırsatı verir. Ben bu karşılıklı ithamların, suçlama oyununun yanlış olduğu kanaatindeyim.”







