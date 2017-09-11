Samanyolu Haber /Gündem / Ege Üniversitesi eski Rektörüne yakalama kararı /11 Eylül 2017 23:27

Ege Üniversitesi eski Rektörüne yakalama kararı

Ege Üniversitesi eski Rektörü Cüneyt Hoşcoşkun’a yakalama kararı

SHABER3.COM

Alınan bilgiye İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, eski rektör Hoşcoşkun'un evinde arama yaptı. 
Arama sırasında elde edilen bazı materyallere el konulduğu öğrenildi.

KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Evinde olmayan Hoşcoşkun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.  Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 28 Şubat'ta Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığını bildirmiş, Hoşcoşkun 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti. 
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