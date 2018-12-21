Samanyolu Haber /Gündem / Herkese yasak Erdoğan'a serbest /21 Aralık 2018 12:25

Herkese yasak Erdoğan'a serbest

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sistem değişikliğinin ardından ilk kez yapılacak seçimde aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan Tayyip Erdoğan’ın seçim yasakları kapsamına alınmasına ilişkin İyi Parti’nin başvurusunu reddetti.

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Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Erdoğan, bakan ve milletvekillerinin 21-31 Mart günleri arasında makam araçlarını kullanamayacağı, açılış ve temel atma törenlerinin düzenlenemeyeceğine ilişkin seçim yasaklarından muaf olacak, seçim gününe kadar, “Cumhurbaşkanı’ sıfatıyla devletin tüm olanaklarını kullanarak seçim propagandası yapabilecek.

YSK, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdürürken, seçim yasaklarına ilişkin genelgeyi hazırladı. Bu aşamada İyi Parti, bakanlar ve milletvekilleri ile birlikte Erdoğan’ın da seçim yasakları kapsamına alınması isteminde bulundu. Ancak YSK, anayasa gereği cumhurbaşkanının ‘devletin başı’ olduğu ve seçim yasaklarının cumhurbaşkanına uygulanamayacağı gerekçesiyle İyi Parti’nin başvurusunu reddetti.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Yasası, oy verme gününden önceki son 10 günü kapsayan dönemde “Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri”, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsisli uçak, helikopter dahil her türlü aracın kullanılmasını yasaklıyor.

Yasada geçen “başbakan” ifadesi, uyum yasası düzenlenmediği için çıkarılamadı. YSK’nin, seçim yasaklarıyla ilgili genelgede yeni sisteme geçilmesi nedeniyle bakanlar ve milletvekilleri yönünden bu yasağın uygulanması yönünde karar verdiği öğrenildi. 16 Nisan referandumundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden AKP Genel Başkanı olmasının ardından yapılan 24 Haziran seçimlerinde “partili Cumhurbaşkanı” olarak yasak kapsamı dışında tutulmuştu.

YSK'nın sistem değişikliğine rağmen aynı kararda ısrar etmiş olduğu belirtildi.

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