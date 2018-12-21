Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da 4.1'lik deprem /21 Aralık 2018 12:18

Antalya'da 4.1'lik deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Saat 11.31'de yerin 25 km altında meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı
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