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Antalya'da 4.1'lik deprem
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Antalya'da 4.1'lik deprem
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21 Aralık 2018 12:18
Antalya'da 4.1'lik deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Saat 11.31'de yerin 25 km altında meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı
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