Herkese mavi boncuk dağıtan Zeybekci'de son durum: Şarap haram ama desteklerim

İlk olarak "Alkollü içki üretimini destekleyerek geldik" açıklaması yapan Zeybekci, bu kez, "Şarap haramdır. Ama belediye başkan adayı olarak benim böyle bir tartışmaya girmem doğru olmaz. İzmir’de bir marka çalışması olduğunda bunu desteklemem mümkündür. Ben lafını evirip çeviren bir adam değilim. İçimden geçenleri söyledim. Kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın" dedi.





Zeybekci, CHP'nin kalesi olarak değerlendirilen İzmir adaylığı sonrası yaptığı açıklamalarla dikkati çekiyor. Hem muhafazakâr hem de laik kesimde yaptığı açıklamalar tepki çeken Zeybekci, Abdulkadir Selvi'ye şu açıklamayı yaptı:





“Biz hükümet olarak bağcılığı, şarap ihracatını destekliyoruz. Yurtdışı fuarlarına katıldıklarında destek veriyoruz. Şarap haramdır. Ama belediye başkan adayı olarak benim böyle bir tartışmaya girmem doğru olmaz. İzmir’de bir marka çalışması olduğunda bunu desteklemem mümkündür. Ben lafını evirip çeviren bir adam değilim. İçimden geçenleri söyledim. Kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın."