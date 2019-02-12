Samanyolu Haber /Politika / Zeybekci İzmirli'ye konuşuyor: İzmir şarabını dünya markası yapacağım /12 Şubat 2019 11:49

Zeybekci İzmirli'ye konuşuyor: İzmir şarabını dünya markası yapacağım

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Nihat Zeybekci, “Ben İzmir şarabını uluslararası marka yapmak istiyorum. Bağcılığın gelişmesi için özel enstitüler kuracağız” dedi.

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İzmir adayı Nihat Zeybekci, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e konuştu.

Özkök ile İzmir'in Urla ilçesinde bir araya gelen Zeybekci, "Ben İzmir'de doğdum. Şu an yaşadığım iki şehir var. İstanbul ve İzmir. Seçimlerde yerel konulara pek girmiyorum. Ama bu defa yaşadığım iki şehrin ikişer adayı olduğu için onlarla konuşmaya karar verdim" dedi.
Zeybekci, sohbetin başında "Nerede fotoğraf çektirelim?" diye soran Özkök'e “Urla’da bağlarda çekelim” yanıtını verdi.

Özkök'ün “Ama orada şarap bağları var” hatırlatması üzerine Zeybekci, “Ben İzmir şarabını uluslararası marka yapmak istiyorum. Bağcılığın gelişmesi için özel enstitüler kuracağız. Unutmayın ben Denizliliyim. Orada Güney’de ve başka yerlerde binlerce dönüm şarap bağı var" ifadesini kullandı. 

"Şimdi çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. İzmirli bir AK Parti diyorum. Ben de biliyorum. Bu şehir için özel bir yaklaşım gerekir" diyen Zeybekci, "Burada İzmirli bir AK Parti'ye ihtiyacımız var. İzmirli, Kayserili, Konyalı, Diyarbakırlı AK Partilere ihtiyacımız var" görüşünü dile getirdi.

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