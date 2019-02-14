Samanyolu Haber /Politika / Zeybekci şaraptan devam ediyor: Diyanet İşleri Başkanı değilim, fetva verecek de değilim /14 Şubat 2019 14:08

Zeybekci şaraptan devam ediyor: Diyanet İşleri Başkanı değilim, fetva verecek de değilim

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, şarap üretiminin desteklenmesi gerektiğini belirterek "Bu bir üründür, bir sanayidir, bir ticarettir, bu bir ekonomidir. Sonuçta ben dini kimliği, kişiliği olan bir müftü değilim. Diyanet İşleri Başkanı değilim. Orası beni hiç ilgilendirmez" dedi.

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Zeybekci, gazetecinin "'Şarap üretiminde bizim Denizli de çok güçlüdür. Zamanında bunları destekleyerek geldik. Yerli üretim şarap ve alkollü içki üretimini destekledik diyorsunuz' diyorsunuz. Neden İzmirlilerde içki ruhsatı almayı zorlaştıracakmışsınız algısı var? İzmir'de şarap üretimini desteklediğiniz söylemi yerini buluyor mu?" sorusuna "Ben bugüne kadar böyle bir soru ile karşılaşmadım. İzmir, Denizli veya geldiğim her yerde geçmişimde böyle bir şey de yok. Denizli'nin her yerinde içki de verebilen restoranlar vardır. Bunun birçoğunun ruhsatında da imzamız vardır" yanıtını verdi.

Zeybekci, şöyle devam etti:

''Ama İzmir'de şarap üretiminin desteklenmesi ile ilgili bu bir ekonomidir, bu bir üründür, bir sanayidir, bir ticarettir, bu bir ekonomidir. Sonuçta ben dini kimliği, kişiliği olan bir müftü değilim. Diyanet İşleri Başkanı değilim. Orası beni hiç ilgilendirmez. Fetva verecek de değilim. Ama bu bir tarımsal üretim, incir ve zeytinimiz neyse, pamuğumuz neyse, üzümümüz de bizim işçimizin alın teridir, işçimizin emeğidir, çiftçimizin emeğidir. ''
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