Samanyolu Haber /Gündem / Son dakika haberi… Reina katliamcısı yakalandı /17 Ocak 2017 00:31

Son dakika haberi… Reina katliamcısı yakalandı

Reina'da 39 kişiyi katleden terörist düzenlenen operasyonla yakalandı

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

Son dakika haberi… Reina katliamcısı yakalandı
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Yılbaşı gecesi Reina’ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov yanında kaldığı Kırgız bir arkadaşının İstanbul Esenyurt’taki evine düzenlenen operasyonda oğlu ile birlikte yakalandı.

Masharipov, 31 Aralık gecesi yeni yıla girdikten birkaç saat sonra elinde silahla Reina’ya girmiş, onlarca kişinin canını aldıktan sonra kayıplara karışmıştı. 17 gündür Türkiye’nin her yerinde aranan terörist, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla ele geçirildi. Terörist İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtilirken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüleceği bildirildi.


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