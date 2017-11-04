Samanyolu Haber /Gündem / Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini /04 Kasım 2017 23:44

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini

Erdoğan’ın talimatıyla istifa eden belediye başkanlarıyla ilgili çekilen

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden 'Emirle istifa ettirilen ' Belediye başkanları konusunu AKP hala anlatabilmiş değil . Hal böyle olunca ''İzahı yapılmayanın mizahı yapılır'' prensibi gereği başta sosyal medya olmak üzere konu mizah konusu oldu.. 

Kolaj TV hesabından paylaşılan ‘Oysa Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini’ başlıklı video oldukça ilgi çekti.. Gökçek ,Topbaş ve diğer belediye başkanların istifalarına göndermeler yapan video büyük ilgi gördü.. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile başlayan istifaları tiye alan videoda Ezel dizisindeki Tuncel Kurtiz’in ‘Ağlama Yeğen’ repliği ile kolaj yapılan yeni videoda yaşananların traji-komikliği gözler önüne seriliyor.


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