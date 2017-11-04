Son günlerde kamuoyunu meşgul eden 'Emirle istifa ettirilen ' Belediye başkanları konusunu AKP hala anlatabilmiş değil . Hal böyle olunca ''İzahı yapılmayanın mizahı yapılır'' prensibi gereği başta sosyal medya olmak üzere konu mizah konusu oldu..





Kolaj TV hesabından paylaşılan ‘Oysa Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini’ başlıklı video oldukça ilgi çekti.. Gökçek ,Topbaş ve diğer belediye başkanların istifalarına göndermeler yapan video büyük ilgi gördü..





