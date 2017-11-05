Samanyolu Haber /Gündem / 'Dünya Erdoğan'ın aklından ve ufkundan daha büyük' /05 Kasım 2017 00:07

'Dünya Erdoğan'ın aklından ve ufkundan daha büyük'

You Tube kanalından yayınlanan Erkam Tufan ile 30 dakika programına Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil katıldı

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Bundan üç yıl öncesine kadar kamu yararına çalışan vakıf statüsünde çalışan GYV çalışanlarına yapılan operasyonu değerlendiren Yeşil vakıfta aşçı, sekreter, çaycı , bekçi gibi işlerde çalışanlara yapılan muameleye tepki gösterdi. Programda soruları cevaplayan Mustafa Yeşil Dışişleri çalışanlarının yurt dışında bütün mesaisini hizmet hareketine yönelik işler için harcadığını anlattı. Son 1 yılda hizmete karşı 12 binden fazla girişim yapıldığı bilgisi veren Mustafa Yeşil Hizmetin kredisinin bütün ülkelerde devam ettiğini söyledi

PROGRAMIN TAMAMI

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