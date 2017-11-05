'Dünya Erdoğan'ın aklından ve ufkundan daha büyük'





PROGRAMIN TAMAMI





Bundan üç yıl öncesine kadar kamu yararına çalışan vakıf statüsünde çalışan GYV çalışanlarına yapılan operasyonu değerlendiren Yeşil vakıfta aşçı, sekreter, çaycı , bekçi gibi işlerde çalışanlara yapılan muameleye tepki gösterdi. Programda soruları cevaplayan Mustafa Yeşil Dışişleri çalışanlarının yurt dışında bütün mesaisini hizmet hareketine yönelik işler için harcadığını anlattı. Son 1 yılda hizmete karşı 12 binden fazla girişim yapıldığı bilgisi veren Mustafa Yeşil Hizmetin kredisinin bütün ülkelerde devam ettiğini söyledi