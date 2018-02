Her 3 çocuktan 1’i fazla kilolu, 10 çocuktan 1’i ise obez..

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı tarafından daha sağlıklı nesiller için başlatılan “Hey Genç! Harekete Geç!” kampanyasının tanıtımında konuşan Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, 100 okuldan 98’inde öğrencilerin önüne sadece kantin beslenmesi konulduğunu açıkladı. Gençlerin hayatında sağlıklı beslenme bilinci yaratarak, fiziksel aktivite ve egzersizin önemini vurgulamak ve yaratıcılık becerilerini ortaya çıkartarak projeye dahil olan okullar arasında paylaşım sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve İstanbul’da tanıtılan projenin üç yıl sürmesi planlanıyor.





Hazır gıdalar obeziteyi tetikliyor





Tanıtım toplantısında Türkiye Diyabet Vakfı olarak yaptıkları araştırmayı anlatan Prof. Dr. Temel Yılmaz, “Türkiye Diyabet Vakfı olarak yaptığımız 100 okul araştırmasında, 98 okulda çocukların önüne sadece kantinden beslenme seçeneğinin konulduğunu gördük” dedi.





“Bugün okula başlayan öğrencilerin yüzde 90’ı devlet okullarında ya da özel okullarda fast-food beslenme kültürüyle tanışıyor ve buna alışıyor” diyen Prof. Dr. Yılmaz, “Araştırmalar, dünyada her 3 çocuktan 1’inin fazla kilolu, her 10 çocuktan 1’inin obez olduğunu gösteriyor. Özellikle gençlerde obezitenin artışında en önemli iki etken var: Hareketsiz yaşam ve kötü beslenme. Bilim insanları arasında en önemli soru; hangisinin asıl neden olduğu. Gençler hareketsiz olduğu için mi kilo alıyor, kötü beslendiği için mi kilo alıyor? Doğru cevap; her ikisi” ifadelerini kullandı.





Yılmaz, şöyle devam etti:





“Gençlerin çok büyük bir kısmı hayatının önemli bir bölümünü bilgisayar, tablet, akıllı telefon önünde geçiriyor ve sadece hazır gıdalarla besleniyor. Karbonhidratı, yağ oranı yüksek gıdalar obeziteyi tetikliyor. Gençlerde obezitenin önlenmesinde devlete, okullara, ailelere, medyaya ve hepimize büyük sorumluluk düşüyor.”





Obeziteye karşı sağlıklı beslenme





TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun ise, projesi hakkında şunları söyledi:





“Amacımız, obezitenin gündem olduğu bu dönemlerde gençlerin hayatında sağlıklı beslenme bilinci yaratmak, fiziksel aktivite ve egzersizin önemini vurgulamak ve yaratıcılık becerilerini ortaya çıkartarak okullar arasında paylaşım sağlamak olacak. Projemizde bugüne kadar 5 okulda 781 öğrenciye eğitim verdik. Üç yılın sonunda ise dokuz ildeki 55 okulda 11 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizin, gençlerin fiziksel ve zihinsel farkındalığına katkı sağlayacağına ve öz saygılarını destekleyeceğine inanıyorum.”