Ünlü şef pasaportuna el konulduğu için yurt dışı konserine gidemedi

KHK ile ihraç edilen İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı’nın yaşadıkları Alman medyasının gündeminde. Alman Braunschweiger Zeitung gazetesi, dünyaca ünlü orkestra şefinin pasaportuna el konulduğu için yurtdışındaki konserlerine gidememesini, geniş bir haberle okurlarına duyurdu.





Braunschweiger Zeitung gazetesinden Andreas Berger’in ilgili haberi şöyle:





“Pasaport problemi, bu hafta sonu Türk orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın arkadaşı ve kendisi gibi Türk olan Fazıl Say’ın İstanbul Senfonisi’ni devlet tiyatrosunda yönetemeyecek olmasının ardındaki ince mesajdı. Tabi ki Türkiye’de keyfi yönetim tarzı gitgide artan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun AKP’sine karşın insanların uyanıp dikkate alması gereken bir mesaj. Telefonla ulaştığımız Yazıcı’nın bize dedikleri de pek iç açıcı değildi.





‘Bir yıl evvel İzmir Opera ve Balesi’ndeki şeflik görevimden alındım. Asla kanuna karşı bir konuşma ya da açıklamam olmadığı için bunun basit bir hata olduğunu düşündüm’diyor orkestra şefi. Olağanüstü hal uygulamasının bir neticesi olarak çoğunluğu akademisyen olan yaklaşık 5000 kişinin işine son verildi. ‘Demokratik bir düzende yaşıyoruz. Tabi ki fikirlerimi söyledim ve bunları sosyal medyada da paylaştım. Hükümeti eleştirdiğim zamanlar da oldu ama, bu bir demokraside gayet normal bir şey.’ Görevden alınmasıyla ilgili herhangi bir gerekçe gösterilmedi.





‘Görevden alınmamdan bir hafta evvel Kültür Bakanlığı’ndan bir müfettişin gelip sosyal medya paylaşımlarımla da ilgili olmak üzere beni yaklaşık altı saat sorgulaması, fakat görevden alınacaklar listesine bu sorgulamadan çok daha önce adımın konulmuş olması da, dikkate alınması gereken bir durum.’





Yazıcı başka devlet kurumlarında da işe giremiyor. ‘Bereket versin ki; hala yönetebildiğim özel orkestralar var ve yine piyanist olarak konserler verip oda müziği yapabiliyorum. Fakat her konser için Emniyet’ten izin almanız gerekli.’