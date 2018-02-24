AKP ile MHP'nin ittifak teklifine karşı CHP'den yeni hamle

CHP, AKP ve MHP’nin hazırladığı seçim ittifakı teklifine karşı seçim barajının kaldırılmasını öngören kanun teklifi verdi. CHP, Meclis Anayasa Komisyonu’nda yapılacak ittifak görüşmelerinde parlamenter sistemi güçlendirmek adına 2017 mart ayında verdiği 5 ayrı teklifi de gündeme taşımayı planlıyor.







PARLEMENTER SİSTEME DİKKAT ÇEKİLDİ





CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, “Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ‘siyasi krizin’ temelinde, milletin egemenliğinin temsil edildiği TBMM’nin gücünü azaltılarak, yürütmenin gücünü artıran ve cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler tanıyan 12 Eylül Anayasası’nın yattığı” ifade edildi. Gerekçede, parlamenter demokrasinin güçlendirilmesi, güçler ayrılığı ilkesi ve hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, cumhurbaşkanlığını parlamenter demokratik sisteminin tanımladığı sınırların içerisine alacak reformlar yapılması gerektiği belirtildi.





Seçme ve seçilme hakkının herkes için bir hak olduğunun altı çizilen gerekçede, yüzde 10 seçim barajının yurttaşların karar alma süreçlerine katılımı bakımından da önemli bir sınırlama getirdiği savunuldu.





‘DEMOKRATİKLEŞME PAKET’





Gerekçede, şu görüşlere yer verildi: “Son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan seçimlerde ittifak tartışmaları da göstermektedir ki bugün parlamentoda doğru bir temsil sisteminin sağlanabilmesi için seçim barajının derhal kaldırılması gerekmektedir. Barajın kaldırılması ile 16 Nisan referandumunun ardından gayrimeşru biçimde değişen sistemde yapılacak ilk seçimlerde küçük partilerin büyük partilere muhtaç olmasının önüne geçilecek, doğru ve adil bir temsil sistemi kurulabilecektir. Pek çok defa gündeme getirdiğimiz, TBMM’de Demokratikleşme Paketi içerisinde de sunduğumuz seçim barajının tamamen kaldırılması önerimizin yeniden ele alınması, son günlerde sıkça gündeme gelen ittifak arayışlarına da kalıcı bir çözüm sunmuş olacaktır.”





Gerekçede, yüzde 10’luk seçim barajının İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen, yönetimde temsil edilebilme ilkesine açıkça aykırı olduğu savunularak kaldırılması gerektiği ifade edildi.





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KOALİSYON DÖNEMİ KAPANIYORMUŞ!





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda seçim ittifakı düzenlemesi ve Afrin operasyonuna değindi.





İttifak düzenlemesiyle ilgili, “Seçim sisteminin özünde herhangi bir değişiklik yok” diyen Erdoğan, “Tek fark, ittifak halinde seçime giden partilerin oyların birlikte sayılması ve oy oranına göre milletvekillerinin dağıtılmasıdır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, oylara basılacak mühürlerin yönteminin değişmesi hakkında da, “Gereksiz oy kayıplarının önüne geçmek için oy pusulalarının neresine basılırsa basılsın vatandaşın oyunun geçerli olması bir yeniliktir” ifadelerini kullandı.





Koalisyon eleştirilerine rağmen MHP ile örtülü ir koalisyon kuran Erdoğan, “Yürütmenin Cumhurbaşkanı’nda olmasıyla koalisyon dönemleri de kapanıyor” iddiasında bulundu.





Erdoğan, BBP’nin de yer alacağı öngörülen ittifaka ilişkin, “Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla kendi başına milletvekili çıkarma imkânı bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir” dedi.





Ayrıca Afrin operasyonuna da değinen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1000 köy bu teröristlerden arındırılmış durumda. Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Sivil-terörist ayırt etmeseydik, Afrin çoktan bitmişti” dedi.