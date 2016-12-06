Samanyolu Haber
Her 100 liranın 11'i faize
°C
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karabük
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Şırnak
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
ARA
İmsak -
06:45
Güneş -
08:19
Öğle -
13:10
İkindi -
15:26
Akşam -
17:48
Yatsı -
19:15
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Ekonomi
/
Her 100 liranın 11'i faize
/
06 Aralık 2016 12:54
Her 100 liranın 11'i faize
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıkladı.
SHABER3.COM
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “2017 yılında 100 liranın 11 lirası faiz harcamalarına gitmiş olacak” dedi.
<< Önceki Haber
Her 100 liranın 11'i faize
Sonraki Haber >>
AKP'den itiraf gibi sözler: Kapımızda hürriyet dilenin...
CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde parti grubu adına konuşma...
Ünlü havai fişek fabrikası patladı
Meksika’nın Tultepec kentindeki en ünlü havai fişek açık hava pazarında patlama meydana geldi....
Cem Küçük'ten ülkücü korgenerale: Hain alçak p.ç kurusu...
15 Temmuz'un en kritik isimlerinden Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu...
Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri
Cübbeli Ahmet hocaü, İslamcı Hüküm Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yapan İhsan Şenocak ve...
ABD Çinli Alibaba'yı kara listeye aldı
Dünyanın en büyük internetten alışveriş şirketi Çinli Alibaba, taklit ürün sattığı gerekçesiyle...
Erdoğan'a hakaret iddiasıyla TV kanalı kapattılar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Yol TV'nin...
4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
2015’te vefat eden Levent Kırca’nın Oya Başar’dan olan iki çocuğunun ardından, ilk evliliğinden...
İhlaslı beklentisiz ırgatların yaptıkları...
Samanyoluhaber.com yazarı Ebu Abdurrahman Hizmet hareketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu
Oyun içinde oyun
Böyle giderse yakında şehit ismi verilecek meydan, köprü, tepe kalmayacak!
Biz Cemaat üzerinde yoğunlaşırken başka hesaplar görülmüş olmasın!
Rus Büyükelçisinin öldürülmesinin ardından hükümet cenahı daha ilk dakikadan El Nusra tetikçisinin...
'Esed' tweetlerinizi silmeye başlayın!
Sosyal Medya mesajları ile gündemin özeti
Vefat eden Ahmet Selim'in bile malvarlığına el konuldu
İstanbul 11.Sulh Ceza Hâkimliği, hiçbir aleyhte delile dayanmadan sadece Zaman Gazetesi'nde yazı...
Tweet
Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj
Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj
Rusya'da korkutan patlama
Sahra Çölü'ne kar yağdı
Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!
Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu
Ünlü havai fişek fabrikası patladı
Twitlerle Türkiye gündemi
Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Oyun içinde oyun
Rus devlet ajansı Milli Savunma Bakanı Işık'la dalga geçti!
Rabbim ve milletim beni affetsin desen de, artık bu işin affı yok!
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
21:56:58