Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası dolar tahmini yapamadı /06 Aralık 2016 13:11

Merkez Bankası dolar tahmini yapamadı

Merkez Bankası belli periyodlarla yaptığı dolar ve enflasyon hedefi açıklamasında 'uygulanmakta olan döviz kuru rejiminde TCMB'nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır' dedi

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Merkez Bankası döviz tahmini yapmadı. Geçtiğimiz Ağustos ayında dolarda yıl sonu beklentisini 3.06 olarak açıklayan ancak şu an 3.55 seviyesinde alıcı bulan dolarla ilgili gelecek dönem tahmini yapamayacağını duyurdu. 

DÖVİZE KUR HEDEFİMİZ YOK

Açıklamada '2017 Para ve Kur Politikası metninde ise döviz kuruyla ilgili, "Uygulanmakta olan döviz kuru rejiminde TCMB'nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Bununla birlikte TCMB, finansal istikrara yönelik riskleri sınırlamak amacıyla Türk lirasının iktisadi temellerle uyumlu olmayan bir şekilde aşırı değerlenmesine veya aşırı değer kaybına karşı kayıtsız kalmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dövizi Türk lirasına çevirme çağrısını ise desteklediklerini söyledi. Çetinkaya, "Yerel paranın değerinin korunması, ticari işlemlerde ana değişim aracı olarak kullanılması ve finansman kararlarında Türk lirasının esas alınması son derece önemli. Buradaki yaklaşımı Merkez Bankası olarak destekliyoruz. Merkez Bankası'nın temel amacı olan fiyat istikrarının sağlanması, Türk lirasının değerini ve kullanımını destekleyecek en büyük çaba" dedi.

"Enflasyon üzerinde etkili olacağını değerlendiriyoruz"

Merkez Bankası Başkanı, döviz kurundaki dalgalanmanın 2017'de enflasyona etkisi olup olmayacağıyla ilgili de şunları söyledi:

"Yakın dönemde yaşanan döviz kuru hareketlerinin 2017 yılı birinci çeyreğinden itibaren enflasyon üzerinde etkili olacağını değerlendiriyoruz. Ancak bu etkinin büyüklüğü ve zamanlaması, iktisadi faaliyet, kur oynaklığı, beklentiler gibi birçok faktöre bağlı olarak şekillenecektir. Son dönemdeki döviz kuru gelişmeleri ve vergi ayarlamalarına rağmen gıda fiyatlarındaki olumlu görünüm ve iç talepteki ılımlı seyir nedeniyle yüzde 7,5 olan 2016 yıl sonu enflasyon tahminimizi korumaktayız."

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