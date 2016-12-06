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Dönerci Ali Usta tutuklandı
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Dönerci Ali Usta tutuklandı
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06 Aralık 2016 12:00
Dönerci Ali Usta tutuklandı
Dönerci Ali Usta markasıyla İstanbul’da restoran zinciri olan işletmeci Ali Özcan, AKP'nin sürdürdüğü cadı avı kapsamında tutuklandı.
SHABER3.COM
Ali Özcan'ın ev ve işyeri arandı. Evindeki kitaplara el konuldu. Yurtdışı seyahatleri ve Bank Asya'da hesabının bulunması "terör örgütü" suçu sayılarak iddianame hazırlandı.
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