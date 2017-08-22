Hepinizin eli kanlı

Yargıtay üyesini ölüme götüren manşetler...





Yargıtay üyesi Mustafa Erdoğan 21 Aralık 2016 günü tedavi gördüğü Antalya'daki özel bir hastaneye yapılan baskınla gözaltına alındı.





Ölüm döşeğinde baskını başta Hürriyet gazetesi olmak üzere AKP medyası ve diğerleri 'Firari eski Yargıtay üyesi hastanede yakalandı' başlığıyla okuyucularına duyurdu.





İşte o gün DHA'nın geçtiği ve Hürriyet'in de kullandığı o haber:





"ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski Yargıtay 23'üncü Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan, Antalya'da tedavi olduğu hastanede yakalandı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Yargıtay 23'üncü Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan'ın, Antalya'da özel bir hastanede tedavi olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hastane çevresinde önlem aldı. Polis, hastanenin beyin cerrahisi bölümünde ameliyat olduğu belirlenen Mustafa Erdoğan'ı tedavisinin sürdüğü özel odada gözaltına aldı. Mustafa Erdoğan'ın hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi. FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında gözaltı kararı alınmış, bunlardan 149’u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti."





Başta Sabah, Hürriyet, TRT Haber, Anadolu Ajansı, OdaTV, Sözcü, Cumhuriyet, ve NTV olmak üzere pek çok gazete ve tv beyin tümörü ameliyatı olan Yargıtay üyesi için 'firari' ve 'yakalandı' ifadelerini kullanarak toplumu cadı avına hazırlamayı seçmişti. Aradan geçen 9 ayda Mustafa Erdoğan ailesinin bütün itirazlarına rağmen son ana kadar tahliye edilmedi ve vefat etti. Yargıtay üyesini ölüme götüren sürece haberleri ile destek veren medya ise hiç bir şey olmamış gibi bugün Erdoğan'ın ölüm haberini yaptı.





İşte o haberler:











































































