Samanyolu Haber /Gündem / Bilinci kapalı tahliye edilen Yargıtay Üyesi Mustafa Erdoğan hayatını kaybetti /22 Ağustos 2017 09:55

Bilinci kapalı tahliye edilen Yargıtay Üyesi Mustafa Erdoğan hayatını kaybetti

15 Temmuz sonrası başlatılan cadı avı kapsamında tutuklanan Yargıtay Üyesi Mustafa Erdoğan, 9 gün bilinci kapalıyken ve yoğun bakımdayken tahliye edilmişti. Erdoğan, tahliye edildikten birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

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Bu sabah 5 civarında Mustafa Erdoğan cezaevinden getirilerek uyutulduğu hastane odasında can verdi. Cezaevinde tutulduğu sürece sunduğu sağlık raporları dikkate alınmamıştı. Kızı Buket Erdoğan, “Babam bir hücrede yaşam savaşı veriyor” diye seslenmişti. Cezaevinde sağlık durumuna ilişkin raporlar ciddiye alınmayan Erdoğan’ı tahliye etmeyen meslektaşları ölüme yolladı.

Tüm tahliye talepleri geri çevrilmişti

Cezaevinde hastalanan Erdoğan’ın tedavisi için yapılan tüm tahliye talepleri geri çevrilmişti. 9 gün önce bilinci kapandığı için uyutulan Yargıtay Üyesi Mustafa Erdoğan, tutukluluğu kaldırılarak tahliye edilmişti. Mustafa Erdoğan’ın tutuklama gerekçesi belli değildi. Somut delil ortaya konulmadan darbe girişimi sonrası cezaevine gönderilen Erdoğan, tutuklu binlerce hakim ve savcı gibi henüz mahkemeye çıkarılmadı, iddianamesi bile yazılmamıştı.

Mustafa Erdoğan’ın kızı “Evde şartlar uygun olursa bakım yapılabilir, hastanede ve cezaevinde durması enfeksiyon riskini artırıyor” raporu da dikkate alınmamıştı.” diye feryat etmişti.
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