Samanyolu Haber /Gündem / Hepimiz güvende olmadıkça hiçbirimiz güvende değiliz /28 Kasım 2017 10:55

Hepimiz güvende olmadıkça hiçbirimiz güvende değiliz

Eski bakan Egemen Bağış, güvenliğin ve göçün ticareti etkilediğini belirterek, “Hepimiz güvende olmadıkça aslında hiçbirimiz güvende değiliz. İstanbul güven olmadıkça, Lizbon, Paris ve Berlin’in güvende olduğunu hiç kimse iddia edemez” dedi. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması şüphelisi AKP'li eski bakanın bu sözleri sosyal medyada 'ABD'deki yargılama başlamışken Bağış kime mesaj verdi' yorumlarına neden oldu.

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Uluslararası iş birliği ve sürdürülebilir diyaloğa katkı için düzenlenen 8. Boğaziçi Zirvesi'nin ön tanıtım toplantısı İstanbul Beşiktaş'ta bir hotelde gerçekleştirildi.

'DİYARBAKIR GÜVENDE OLMADIKÇA BRÜKSEL GÜVENDE OLMAZ'

Toplantıda bir konuşma yapan Bağış, Boğaziçi Zirvesi'nin sadece iş dünyası ile iş adamlarının bir araya getiren zirve olmadığını ifade etti. Bağış, “Bunun güvenlik ile alakası hepimiz biliyoruz ki aslında güvenlik ve göç her şeyi etkilediği gibi ticareti de etkiler. Hepimiz güvende olmadıkça aslında hiçbirimiz güvende değiliz. İstanbul güven olmadıkça, Lizbon, Paris ve Berlin'in güvende olduğunu hiç kimse iddia edemez. Diyarbakır güvende olmadıkça Lion, Brüksel ve Atina'nın güvende olduğunu kimse söyleyemez. Artık gerçekten çok daha entegre bir dünyada yaşıyoruz” dedi.

'TÜRKİYE, DOĞUNUN EN BATILI, BATININ EN DOĞULU ÜLKESİ'

Boğaziçi Zirvesi'nin önemine de değinen Bağış, “Boğaziçi Zirvesi'nin 8. kez düzenlenen gerçekten çok enteresan sahnelere imkan verecek. Bu akşamki yemekte bile masamızda normalde birbirleriyle görüşmeyen bir Suudi ve Katarlı bakan aynı masayı paylaştı. Bu da gerçekten Türkiye'nin ve İstanbul'un barış konusunda ne kadar önemli küresel bir merkez olduğunu ortaya koyuyor. Zirve hem iş dünyasını hem siyaset dünyasını hem de kültür dünyasını bir araya getiriyor. Türkiye doğunun en batılı, batının en doğulu ülkesi olarak, İstanbul'da Asya’nın en Avrupalı, Avrupa’nın da en Asyalı şehri olarak böyle bir zirve için mükemmel bir merkezdir. Ümit ediyorum ki zirvenin yankıları dünyanın her yerinden duyacağız” ifadelerini kullandı.
Toplantıda bir açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Valisi Vasip Şahin de, İstanbul'da bu zamana kadar gerçekleştirilen, ekonomik, finansal ve kültürel gelişimleri anlattı.
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