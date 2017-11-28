Samanyolu Haber /Eğitim / En eğitimsiz üç ilçe belli oldu /28 Kasım 2017 10:58

En eğitimsiz üç ilçe belli oldu

Pamukkale Üniversitesi, ilçelerde 25 yaş üzeri kişilerin kaç yıl eğitim aldığını araştırdı. Araştırmaya göre Kadıköy, Çankaya ve Beşiktaş en eğitimli ilçeler.

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Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt ve Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ile bir araştırma grubu tarafından, 25 yaş üzerindeki kişilerin kaç yıl eğitim aldığını gösteren ortalama okullaşma yılı araştırması, ilk kez ilçeler düzeyinde gerçekleştirildi.

Çalışmaya göre, okullaşma yılının 8-9 (ortaokuldan mezun) olduğu ilçe sayısı 2009’da 7’yken, 2015’te 37’ye yükseldi. 2009 yılında 669 ilçe 4-6 yılda (ilkokul düzeyinde) yoğunlaşırken, 2015 yılında 670 ilçe 5-7 yıl (ortaokul düzeyi) arasına yükseldi.

 2009’da ortalama tahsil süresi İstanbul Beşiktaş ve Ankara Çankaya’da 8.5, İstanbul Kadıköy’de 8.4 yıl olarak belirlenmişti. 2015 yılında ise Kadıköy ve Çankaya’da ortalama eğitim süresi 9.3 yıla, Beşiktaş’ta ise 9.1 yıla yükseldi. Bir başka ifadeyle, Türkiye’nin en tahsilli 3 ilçesinde yaşayan 25 yaş üzerindeki kişilerin 2009 yılında ortalama tahsil süresi lise 1 iken, 2015 yılında lise 2’den terk düzeyine çıktı.

En kötü ilçeler ise Bahçesaray (Van), Pervari (Siirt), Gerger (Adıyaman), Tekman (Erzurum) oldu. Bu ilçelerde 25 yaş üzeri nüfusun ortalama tahsil süresi 2009’da 1.8 yılken (ilkokul 2’den terk), 2015’te 3.3 yıla (ilkokul 4. sınıftan terk düzeyine) yükseldi.


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