Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da DİTİB'e ikinci fişleme soruşturması şoku /05 Şubat 2017 11:24

Almanya'da DİTİB'e ikinci fişleme soruşturması şoku

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı imamların Fethullah Gülen yandaşları hakkında bilgi toplayıp Ankara’ya bildirdiği iddiaları, Kuzey Ren- Vestfalya’nın ardından Aşağı Saksonya eyaletinde de soruşturulmaya başlandı. Soruşturmanın, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Ankara ziyaretinden hemen sonra başlatılması da dikkat çekti.

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Diyanet fişlemecilerine ikinci soruşturma

DW’ye konuşan DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Teşkilatı Genel Başkanı Yılmaz Kılıç, haberleri doğrulayarak “Böyle bir şüphenin olduğu bana dün akşam bildirildi” dedi. DİTİB Dış İlişkiler Başkanı Zekeriya Altuğ ise imamlara yönelik casusluk suçlamalarıyla ilgili iç soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Sonucun birkaç gün içinde açıklanacağını söyleyen Altuğ, kuruma bağlı imamların 10-15 vakada Gülen yapılanmasına yakın kişileri Ankara’ya bildirdiğini söyledi. Almanya’da kendilerine bağlı 900 cemaat olduğu göz önüne alındığında, bu rakamın düşük kaldığını öne sürdü.

İKİ HAFTA SÜRE TANINDI

Alman yetkililer ise Diyanet’in faaliyetlerine tepkili. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, “Türkiye’de hükümetle Gülen hareketi arasındaki iç siyasi çatışmanın Almanya’ya taşınmasını istemiyoruz. Almanya’da şiddete, casusluk ya da gözetlemeye müsamaha etmeyeceğiz” diye konuştu.

Kuzey Ren-Vestfalya eğitim bakanı Sylvia Löhrmann, DİTİB’den casusluk suçlamaları hakkında iki hafta içinde açıklama yapılmasını ve iddiaların doğruluk derecesi belirleninceye dek din derslerine ara verilmesini talep ettiklerini açıkladı.
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