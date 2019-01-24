'Hem Bakanlık hem de başkanlık yapmış isim yurtdışına kaçma hazırlığı yapıyormuş...'

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan yazısında önemli bir iddiada bulundu.





AKP'nin içinden kulis bilgileri vermesini isteyen okurlara seslenen Takan, ''bir duyduğumu en az 10 yerden teyit ettirmeden Yeniçağ okurlarına aktarmam.Ucundan birazcık bahsedeyim.'' diyerek şöyle devam etti:





''AKP'de çok önemli bir ilde başkanlık ve de AKP kabinelerinde çeşitli Bakanlık görevlerinde bulunmuş bir isim, bugünlerde çokça konuşuluyor. O isim, güya, mal varlığını neyi varsa (milyonlarca dolardan bahsediliyor) satmış yurt dışına kaçma planları yapıyormuş, "F...'cü diye ilan edileceğim, parama çökerler" korkusu yüzündenmiş. Duyduklarımı biraz daha ete kemiğe büründüreyim, okurlarımızla paylaşacağım... ''





