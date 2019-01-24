Samanyolu Haber /Ekonomi / Medyadan çıkan Aydın Doğan ABD'de ne yapıyor? /24 Ocak 2019 11:01

Medyadan çıkan Aydın Doğan ABD'de ne yapıyor?

Aydın Doğan’ın ABD’nin Tennessee eyaletindeki Manchester Hastanesi’ni almak için görüşmeler yaptığı öne sürülüyor.

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Doğan Holding geçen yıl, medya grubunu hükümete yakın Demirören Holding’e 916 milyon dolara satmıştı.

Türkiye’deki medyanın büyük bölümü 2018 yılının Haziran ayındaki seçimlerinden önce el değiştirirken, Doğan Holding’in satıştan kazandığı sermayeyle nasıl bir yatırım yapacağı da merak konusu olmuştu.

Odatv’nin haberine göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın ABD’nin Tennessee eyaletindeki Manchester Hastanesi’ni almak için görüşmeler yaptığı öne sürülüyor. İddialara göre, ABD’deki hastane için 40 milyon Dolar teklifte bulunuldu.

Aydın Doğan’ın 29 Ocak’ta Londra’ya gideceği, damadı Mehmet Ali Yalçındağ’ın da Davos’taki toplantıların ardından Londra’ya gideceği ve ikilinin burada buluşacakları da ileri sürülüyor.

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