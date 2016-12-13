Esed'e bağlı rejim güçleri Halep'te zafer ilan etti







Suriye’de 15 Kasım’da başlayan ve stratejik konumdaki Halep kentinin muhaliflerin konuşlandığı doğusunu ele geçirmeyi amaçlayan operasyonda sona gelindi. Rejim güçleri dün aralarında kilit Şeyh Said semtinin de olduğu 7 semti daha ele geçirdi. Rejim, operasyon öncesinde muhaliflerin elinde olan bölgenin yüzde 98’inde kontrolü sağladığı duyruldu. Suriye ordusu kentin doğusunda zafer ilan etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Suriye'nin Halep kentinde sivillere yönelik girişilen mezalime ilişkin haberlerin kaygı verici olduğunu ifade ederek Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya ivedilikle ilgili taraflarla irtibata geçmesi talimatını verdi.





Suriye'de kilit konumdaki Halep şehri için sona gelindi. Esad rejimi ve müttefikleri kentin silahlımuhaliflerin denetimindeki doğusunda bulunan Şeyh Said semtini dün ele geçirerek büyük ilerleme sağladı. Amerikan AP ajansına göre rejim güçleri, Halep’in doğusunun yüzde 98’ini ele geçirdiklerini öne sürerken, merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin dün Şeyh Sait’in yanı sıra 6 semtten daha çekildiğini bildirdi. Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, “Halep’te sona gelindi... Bu topyekûn bir çöküş” ifadelerini kullandı. Akşam saatlerinde Suriye devlet televizyonu, “Halep’in tümüyle kurtarıldığını” bildirdi.







'ZAFER' İLAN ETTİLER





Öte yandan, Sputnik'in haberine göre, Şeyh Said Mahallesi’nin geri alınmasının ardından Suriye ordusu ve yerel güçler, belirgin bir ilerleme kaydederken sadece küçük bölümü ele alamadıkları kaydedildi.





Kentteki birçok ‘muhalif’ de sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda Suriye ordusunun ilerleyişine devam ettiğini belirterek ‘veda’ mesajları paylaştı.





10 BİN KİŞİ KAÇTI





Son 24 saatte yaklaşık 10 bin kişinin daha muhaliflerin elindeki bölgeden kaçtığını bildiren Abdülrahman, büyük çoğunluğu rejimin elindeki alanlara giden bu insanların sayısının 130 bine ulaştığını belirtti. Suriye resmi haber ajansı SANA yalnızca geçen pazar günü 8 bin kişinin rejimin açtığı koridorları kullanarak kaçtığını duyurdu. Ajans, bu insanların yarısının geçici barınma kamplarına nakledildiğini, diğerlerinin ise Halep’in batısındaki akrabalarının yanına gittiğini kaydetti.





AĞIR SUÇLAMA





Halep’te muhaliflerin yenilgiye uğraması Batı ile Şam’ın en büyük destekçisi Rusya’yı karşı karşıya getirdi. Fransa, Rusya’yı Suriye’de oynadığı rolden ötürü suçladı. Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Rusya’yı hileli sözler ve ‘sürekli yalan’a başvurmakla itham etti. Ayrault, “Bir yanda diyorlar ki: ‘Konuşalım, ateşkese ulaşalım.’ Öte yandan savaşa devam ediyorlar ve bu savaş, Esad’ı kurtarmak ve Halep’i ele geçirmeyi hedef alan topyekûn bir savaş” dedi.





BM SEKRETERİ BAN Kİ-MOON GELEN HABERLERDEN DEHŞETE DÜŞTÜ







Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Suriye'nin Halep kentinde sivillere yönelik girişilen mezalime ilişkin haberlerin kaygı verici olduğunu ifade ederek, tüm taraflara sivillerin korunması yönünde çağrıda bulundu.





Ban’ın sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Genel Sekreter, Halep’te son saatlerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivile yönelik girişilen mezalimle ilgili haberlerden dehşete düşmüş durumda. Birleşmiş Milletler bağımsız olarak bu haberleri doğrulayamadığını belirtirken, Genel Sekreter, ilgili taraflara somut kaygılarını iletiyor. Suriye Özel Temsilcisi’ne (Staffan de Mistura) ivedilikle ilgili taraflarla irtibata geçmesi talimatını verdi.”





50 BİN KİŞİ ATEŞ ALTINDA…





Halep’te sıkışan insanlar için güvenli koridor oluşturulmasıyla ilgili bilgi sahibi olan ABD’li bir yetkili, BBC’ye verdiği demeçte, yaklaşık 50 bin kişinin bombardıman altında kaldığını söyledi.





Hürriyet