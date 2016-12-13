Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın gözü onun yapacağı açıklamada /13 Aralık 2016 09:07

Dünyanın gözü onun yapacağı açıklamada

Gözler Fed'in faiz artırımına çevrilmişken dolar güne 3.48 TL'nin altında başladı. Türkiye'nin 7 yıl sonra ilk kez daralması ise ekonomi gündeminin bir numaralı maddesi durumunda.

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Dolar ne kadar oldu?

Dünya piyasalarında gözler Fed’in yarın açıklanacak faiz tutanaklarına çevrilirken sabah 07:47’de dolar 3.4745/3.4782 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Euro aynı saatlerde 3.6959/3.6981 TL seviyelerinden işlem görmekte.

Kapalıçarşı’da gram altın 131 TL’den, çeyrek altın 216 TL’den, yarım altın 432 TL’den ve tam altın ise 856 TL’den alıcısını buluyor.

Uzmanlar Fed'in faiz artırmasına kesin gözle bakarken 2017 yılı için 3 veya 4 tane faiz artışı daha bekliyor. Fed Başkanı Janet Yellen'ın ise seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile uyumlu bir şekilde çalışıp çalışamayacağı merak ediliyor. 

Borsa İstanbul dün günü 76 bin 240 puan ile yüzde 0.68 yukarıda tamamlamıştı.

Dün değişen metodoloji ve 7 yıl sonra Türkiye ekonomisinin ilk kez daralmasının ardından 5 yıllık tahvil ihalesinde faizler yüzde 11.51 ile 7 yılın rekor seviyesine ulaşmıştı.
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