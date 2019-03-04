HDP'den İstanbul için önemli karar: 11 İlçeden çekildi

Gazeteduvar'ın haberine göre, HDP, İstanbul'un 13 ilçesinde belediye eş başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime gireceklerini duyurdu. Açıklamaya göre HDP, 15 ilçede sadece belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime katılacak.



HDP İstanbul aday tanıtım toplantısı ise 6 Mart Çarşamba günü, saat 11.00'de Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısına HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç da katılacak.





HDP'nin seçime katılmayacağı ilçeler: Adalar, Bakırköy, Şişli, Çatalca, Maltepe, Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Sancaktepe, Kartal.







HDP'nin belediye eş başkan ve meclis üyesi adaylarıyla seçime katılacağı ilçeler: Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli, Ümraniye, Bayrampaşa, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Güngören.





HDP'nin sadece belediye meclis adayı göstereceği ilçeler: Şile, Tuzla, Üsküdar, Pendik, Beyoğlu, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri.