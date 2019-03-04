Samanyolu Haber /Gündem / Halı sahada öğretmenleri gözaltına aldıran savcı: GBT yapıp bırakın dedim /04 Mart 2019 20:10

Halı sahada öğretmenleri gözaltına aldıran savcı: GBT yapıp bırakın dedim

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, 27 Şubat’ta, maç saatini karıştırarak erken gittiği halı sahada tartıştığı 14 öğretmeni gözaltına aldıran savcı Mehmet Kıran’ın ifadesine başvuruldu. Savcı Kıran, ifadesinde, öğretmenlerden birinin kendisine ve maça gelen hâkimlere hakaret ettiğini öne sürdü.

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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, 27 Şubat’ta savcı hakimler ile 14 öğretmen arasında halı sahada sıra tartışma çıktı. Tartışmada, Çermik Savcısı Mehmet Kıran’ın talimatı üzerine, öğretmenler gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Olayın basına yansımasının ardından Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çermik’e giden 2 müfettiş, savcı Mehmet Kıran’ın ifadesine başvurdu.

“İçlerinden biri hakaret etti”

Habertürk’ün haberine göre, savcı Kıran’ın ifadesinde, esnaflar karmasıyla maç için hakim ve savcı arkadaşlarıyla gittikleri halı sahada aynı saate başka bir gruba da randevu verildiğini belirterek, “Hakim ve savcılar ile birlikte hazırlandığımızı söyledik, ‘önce biz oynayalım’ ricasında bulunduk. Ancak arkamı döndüğümde içlerinden biri ‘savcı kim oluyor…’ diyerek hakaret etmeye başladı” dediği öne sürüldü. Hakaret edeni tespit edemeyince 155’i arayıp polis çağırdığını belirten Kıran’ın, “Kimlikleri üzerinde olmadığı için polisler karakola davet etti. Arabalarıyla karakola gittiler” dediği iddia edildi.

“GBT’lerinin yapılarak bırakılmalarını söyledim”

Müfettişlerin “Karakolda neden işlem yaptırmadın?” sorusuna ise savcı Kıran’ın “İçlerinden biri atamasının yapıldığını, güvenlik soruşturmasını beklediğini, olası soruşturma durumunda öğretmen olarak atanamayacağını söyledi. Polisi arayarak işlem yapılmamasını GBT’lerinin yapılarak bırakılmalarını söyledim” dediği öne sürüldü.
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