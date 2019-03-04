Samanyolu Haber /Dünya / Vatikan 2. Dünya Savaşı dönemi gizli arşivlerini açıyor /04 Mart 2019 18:39

Vatikan 2. Dünya Savaşı dönemi gizli arşivlerini açıyor

Papa Francis, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait gizli Vatikan arşivlerinin 2020'de halka açılacağını duyurdu. Bu, Yahudilerin uzun süredir beklediği bir karardı.

SHABER3.COM

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 2 Mart 1939 ile 9 Ekim 1958 yılları arasında Papalık makamında olan 12. Pius dönemine ait gizli arşivleri açmaya karar verdiklerini belirtti. Arşivler, 2 Mart 2020'de açılacak. Papa Francis, "Kilise tarihten korkmuyor" dedi.

Pek çok Yahudi, 12. Pius'u soykırıma göz yummakla suçluyor. Kilise ise Papa'nın perde arkasında Yahudileri savunmak için çalıştığını savunuyor. Papa Francis, 12. Pius'un mirasının 'bazı önyargı ve abartılarla' kirletildiğini söyledi.

AJC KARARDAN MEMNUN

Amerikan Yahudi Komitesi (American Jewish Committee-AJC) kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Komitenin Dinlerarası İlişkiler Yöneticisi Haham David Rosen, 30 yıldan uzun bir süredir gizli arşivlerin açılmasını talep ettiklerini söyledi. 

Reuters haber ajansına konuşan Rosen, "İsrail ve ABD'nin önde gelen soykırımı anma kurumlarındaki uzmanların tarihin bu en berbat zamanlarına ait kayıtları tarafsızca değerlendirebilecek olması bilhassa önemli. Holokost dönemindeki üstün gayretleri de başarısızlıkları da kabullenmek adına önemli" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vatikan 2. Dünya Savaşı dönemi gizli arşivlerini açıyor Sonraki Haber >>

Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen fırının görüntüleri yayınlandı

Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen fırının görüntüleri yayınlandı

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu

Zalim Dük ile mücadeleyi yaşatıyorlar

Zalim Dük ile mücadeleyi yaşatıyorlar

Kadro isteyen öğretmenleri azarladı

Kadro isteyen öğretmenleri azarladı

Müdürünü kepçeye koyup kum kamyonuna attı

Müdürünü kepçeye koyup kum kamyonuna attı

Sarı yelekli engelli eylemciye gaz sıktılar

Sarı yelekli engelli eylemciye gaz sıktılar

Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit

Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit

AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...

AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...

Mütercimler: Dolar için 10-11 TL rakamları konuşuluyor

Mütercimler: Dolar için 10-11 TL rakamları konuşuluyor

AKPli vekil: Bize oy verirseniz, Allah mahşerde hesap sormaz

AKPli vekil: Bize oy verirseniz, Allah mahşerde hesap sormaz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:44:24