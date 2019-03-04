Vatikan 2. Dünya Savaşı dönemi gizli arşivlerini açıyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 2 Mart 1939 ile 9 Ekim 1958 yılları arasında Papalık makamında olan 12. Pius dönemine ait gizli arşivleri açmaya karar verdiklerini belirtti. Arşivler, 2 Mart 2020'de açılacak. Papa Francis, "Kilise tarihten korkmuyor" dedi.







Pek çok Yahudi, 12. Pius'u soykırıma göz yummakla suçluyor. Kilise ise Papa'nın perde arkasında Yahudileri savunmak için çalıştığını savunuyor. Papa Francis, 12. Pius'un mirasının 'bazı önyargı ve abartılarla' kirletildiğini söyledi.





AJC KARARDAN MEMNUN





Amerikan Yahudi Komitesi (American Jewish Committee-AJC) kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.





Komitenin Dinlerarası İlişkiler Yöneticisi Haham David Rosen, 30 yıldan uzun bir süredir gizli arşivlerin açılmasını talep ettiklerini söyledi.





Reuters haber ajansına konuşan Rosen, "İsrail ve ABD'nin önde gelen soykırımı anma kurumlarındaki uzmanların tarihin bu en berbat zamanlarına ait kayıtları tarafsızca değerlendirebilecek olması bilhassa önemli. Holokost dönemindeki üstün gayretleri de başarısızlıkları da kabullenmek adına önemli" dedi.