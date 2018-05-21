HDP'de 48 vekilden 20'si yeniden aday oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti.







EŞ BAŞKANLAR İSTANBUL VE VAN'DAN ADAY OLDU





HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, İstanbul birinci bölge birinci sıradan aday olurken, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise Van birinci sıradan aday oldu. HDP'nin eski Eş Başkanı Serpil Kemalbay ise İzmir birinci bölge birinci sıradan aday oldu.





AHMET ŞIK İSTANBUL İKİNCİ BÖLGEDEN ADAY





İstanbul birinci bölge ikinci sırada Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, üçüncü sırada Erkan Baş aday oldu. İstanbul 2. bölge 1. sırada gazeteci Ahmet Şık, ikinci sırada eski Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy yer aldı.İstanbul üçüncü bölge birinci sıradan Alevi kimliğiyle öne çıkan Turgut Öker aday olurken, aynı bölgenin ikinci sırasında Dilşat Canbaz Kaya aday oldu.







7 HAZİRAN'DA SEÇİLEN 1 KASIM'DA SEÇİLEMEYENLERE DE YER VERİLDİ





7 Haziran'da milletvekili seçilen ancak 1 Kasım'da tekrar parlamentoya gelemeyen isimler de listede yer aldı. İstanbul üçüncü bölge üçüncü sırasında Saruhan Oluç, aynı bölgenin dördüncü sırasında ise Ali Kenanoğlu yer aldı. İzmir ikinci bölge birinci sırada ESP kontenjanından HDP MYK üyesi Murat Çepni aday oldu. Adana birinci sırada daha önce ismi Eş Başkanlık için konuşulan Tülay Hatımoğulları yer aldı.





TUTUKLU VEKİLLERDEN SADECE İDRİS BALUKEN LİSTEDE YER ALDI





HDP'nin YSK'ye sunduğu listeye göre mevcut 48 milletvekilinden 20 milletvekili tekrar aday listesinde yer aldı. Tutuklu milletvekillerinden yalnızca İdris Baluken yer aldı.