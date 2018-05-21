Açık kalp ameliyatı olan ağır hasta 34 yıllık öğretmen cezaevinde ölüme terk edildi

26.09.2016 tarihinde gözaltına alınan ve Manisa'da tam 29 gün tutulduğu gözaltının ardından tutuklanan Eski Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürü, öğretmen İsa Kara, cezaevlerine gönderilen binlerce masumdan biri.

AÇIK KALP AMELİYATI OLDU AMA YİNE DE TAHLİYE EDİLMEDİ





Ağır kalp rahatsızlığı sebebiyle sol kolu tutmayan, gözaltına alınmadan iki ay önce anjiyo geçirerek kalbine üç farklı stent takılan, doktorunun ani bir şok yaşadığı takdirde kriz geçirebilir uyarılarına rağmen 21 aydır tutuklu yargılanan 57 yaşındaki İsa Kara ancak geçtiğimiz Nisan ayında ilk kez hakim karşısına çıkarılabildi. Açık kalp ameliyatı yapılan, ikinci duruşmaya hastaneye kaldırıldığı için çıkamayan İsa Kara tutuklu yargılandığı süre zarfında defalarca acile götürüldü, devlet hastanesinin mahkum koğuşunda tam sekiz saat elleri kelepçeli tutuldu, kronik rahatsızlığının yanı sıra olumsuz cezaevi koşulları nedeniyle bronşit geçirerek hastanede tedavi edildi.





KENDİ BAŞINA YÜRÜYEMİYOR, AĞIR HASTALIĞI VAR





Ailesinin basınla paylaştığı bilgiye göre cezaevi koşulları nedeniyle yürüyemeyen, merdiven çıkamayan İsa Kara cezaevi doktorunun talebi üzerine 11 Nisan 2018 tarihinde gerekli tetkik ve tedavilerin yapılabilmesi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek burada 35 kişilik mahkum koğuşunda tedaviye alındı. 12 Nisan'da anjiyo yapılan öğretmen 13 Nisan'da yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

TEDAVİSİNDE BİLE YATAĞA KELEPÇELİ TUTULDU

Bu tedavi esnasında 4 gün boyunca el ve ayakları yatağa kelepçelenen İsa Kara'nın sağlık durumu bu şartlardan kötü yönde etkilendi. İzmir’de gerçekleşen 45 günlük tedavinin ardından İzmir Buca’da bulunan İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumu’na nakledilen Kara burada da zor günler yaşadı.





EV VE BANKADAKİ PARASINA TEDBİR KONULDU





Tek mal varlığı olan evi ve bankadaki bir miktar parasına da bu süreçte tedbir konulan İsa Kara'nın ailesi de onunla birlikte zor günler yaşarken yapılan tam 15 tutuksuz yargılanma talebi geri çevrildi. Gerek siyasetçiler, gerekse sivil toplum kuruluşlarından yardım isteyen Kara ailesi, hayati tehlikesi bulunan tecrübeli eğitimcinin bir an önce serbest bırakılarak tutuksuz yargılanarak tedavi edilmesi için yardım istiyor.



