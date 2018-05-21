Samanyolu Haber /Gündem / İkisinin de vekil listesinde üstü çizildi /21 Mayıs 2018 21:09

İkisinin de vekil listesinde üstü çizildi

Üç dönemdir milletvekilliği yapan Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar AKP'nin adaylık listesinde yer almadı. Metiner yaptığı açıklamada üzgün ve kırgın olmadığını söylerken, Tayyar da 'Durmak yok yola devam' dedi

SHABER3.COM

AKP'nin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi YSK'ye sunuldu. Üç dönemdir milletvekilliği yapan Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar adaylık listesinde yer almadı.

Mehmet Metiner, "Bu dönem listede yokum. Asla üzgün ve kırgın değilim. Reisimiz 3 dönem tercihiyle onurlandırdı. Milletvekili yaptığında iyi, yapmadığında kötü diyenlerden olmadık. Olmayız. Bizim için aslolan davamızdır. Şahsını davasından önde görenler kaybederler. Hep şunu söyledim: Milletvekili olmak kutsallarımız arasında bulunmuyor. Biatsa biat itaatsa itaat. Ölümüne seninleyiz Reis! Durmak yok, yola devam! 15 Temmuz zaferimizi 24 Haziran’da taçlandırmak için sahadayız. Yeni dönemde aday olan kardeşlerime başarılar diliyorum.Herkes yeni dönemde herkesten çok çalıştığımızı görecektir. Kim ki aday gösterilmediği için küser yanlış yaparsa namert olsun. Sadakatimizin makamlara bağlı olmadığını herkes görecektir." dedi.

Aday gösterilmeyen bir diğer isim Şamil Tayyar ise 'AK Parti 27.Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. Durmak yok yola devam." mesajını paylaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İkisinin de vekil listesinde üstü çizildi Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:14:45