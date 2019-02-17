Başörtülü öğrenciye polis tacizi kameraya yakalandı

İsmi öğrenilemeyen bir kadın üniversite öğrencisi de TAYAD’lılara destek verdi. Destek veren üniversite öğrencisi polisler tarafından gözaltına alındı. Üniversite öğrencisinin gözaltı işlemi sırasında tacize uğradığı fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.





Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayınlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve Yüksel Caddesi’nde “İşimi geri istiyorum” eylemi yapan Acun Karadağ, söz konusu anın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.





Acun Karadağ’ın paylaşımı şöyle:



