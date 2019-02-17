Samanyolu Haber /Gündem / Başörtülü öğrenciye polis tacizi kameraya yakalandı /17 Şubat 2019 13:59

Başörtülü öğrenciye polis tacizi kameraya yakalandı

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği üyeleri (TAYAD) dün Ankara Sakarya Caddesi’nde bir eylem gerçekleştirirken eyleme katılan bir genç kız polisin tacizine uğradı.

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İsmi öğrenilemeyen bir kadın üniversite öğrencisi de TAYAD’lılara destek verdi. Destek veren üniversite öğrencisi polisler tarafından gözaltına alındı. Üniversite öğrencisinin gözaltı işlemi sırasında tacize uğradığı fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayınlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve Yüksel Caddesi’nde “İşimi geri istiyorum” eylemi yapan Acun Karadağ, söz konusu anın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Karadağ’ın paylaşımı şöyle:

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