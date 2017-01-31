Samanyolu Haber /Gündem / HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş tutuklandı /31 Ocak 2017 02:58

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş tutuklandı

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında başsavcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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HDP milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Lezgin Botan'dan sonra Beştaş, bugün gözaltına alınan üçüncü HDP milletvekili oldu.

Beştaş, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
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