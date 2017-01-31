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HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş tutuklandı
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HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş tutuklandı
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31 Ocak 2017 02:58
HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş tutuklandı
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında başsavcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
SHABER3.COM
HDP milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Lezgin Botan'dan sonra Beştaş, bugün gözaltına alınan üçüncü HDP milletvekili oldu.
Beştaş, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
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