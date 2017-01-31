MHP'de ilçe teşkilatı görevden alındı

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy ve tüm yönetim kurulu üyeleri, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.





MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy ve tüm yönetim kurulu üyelerinin MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı öğrenildi. MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığının görevden alınmasının ardından başkanlığa kimin atanacağı henüz netlik kazanmadı.





Görevden alınan Mahmut Aksoy, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada:

“Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkücü gibi yaşayacağız, sorgulayacağız ve doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz. Güzel günlerde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırla kalın, hayırda kalın” ifadelerini kullandı.