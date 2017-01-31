Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de ilçe teşkilatı görevden alındı /31 Ocak 2017 03:22

MHP'de ilçe teşkilatı görevden alındı

Bahçeli, Hayır oyu vereceğini söyleyen Gölbaşı İlçe Başkanı ve teşkilatını görevden aldı

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Referandumda ‘Hayır’ diyen MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı görevden alındı. İlçe Başkanı kararı 'Hayırla kalın, hayırda kalın' diye değerlendirdi.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy ve tüm yönetim kurulu üyeleri, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy ve tüm yönetim kurulu üyelerinin MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı öğrenildi. MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığının görevden alınmasının ardından başkanlığa kimin atanacağı henüz netlik kazanmadı.

Görevden alınan Mahmut Aksoy, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada:
“Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkücü gibi yaşayacağız, sorgulayacağız ve doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz. Güzel günlerde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırla kalın, hayırda kalın” ifadelerini kullandı. 
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