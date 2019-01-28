Samanyolu Haber /Gündem / HDP İstanbul, İzmir ve Ankara’da aday çıkarmıyor /28 Ocak 2019 10:23

HDP İstanbul, İzmir ve Ankara’da aday çıkarmıyor

HDP, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de olduğu 7 büyükşehirde aday göstermeme kararı aldı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, yerel seçimlerde batı illerine dair izleyecekleri stratejiyi belirledi.  

ADAY ÇIKARTILMAYACAK YERLER BELİRLENDİ  

Toplantılarda alınan kararlar gereği, Antep, Urfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplamda yedi büyükşehirde aday gösterilmeyecek.  

İLÇELERDE ADAY ÇIKARTILACAK  

HDP, aday göstermediği büyükşehirlerin birçok ilçesinde kendi adayını çıkarıyor. Mersin’in Akdeniz ilçesi ve İstanbul’un Şişli ilçesi gibi güçlü olduğu yerlerde aday gösterileceği öğrenildi.

KONYA VE İLÇELERİNDE ADAYLARINI ÇIKARACAK  

Toplantılarda alınan kararlardan bir diğeri ise, İç Anadolu Bölgesi’nde Konya ve ilçelerinde aday çıkarılacak. Alınan kararlara göre, HDP Konya Büyükşehir ile Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde kesin aday çıkartacak. Konya’nın diğer ilçeleri içinse tartışmaların sürdüğü belirtildi. 

EGE’DE ADAY ÇIKARMA EĞİLİMİ VAR   

Ege Bölgesi için yürütülen tartışmalarda ise, Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, olmak üzere, birçok ilde aday çıkarma eğiliminin olduğu belirtildi. Partinin kararlaştırdığı konulara dair önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.
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