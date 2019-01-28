'Zam gelecek diye ilaç satılmıyor'









Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, ilaç firmaları euro kurunun 2,69 TL'ye sabitlenmesinden dolayı birçok ilacı piyasaya sokmuyor. Eczacılar ise bu durumdan şikayetçi olurken bazı ilaçların ise yaklaşık 1 yıldır piyasada olmadığını söylüyor.





İlaç firmalarının şubat ayında bekledikleri zamla birçok ilacı piyasaya sürmesi beklenirken bir eczacı, var olan birçok ilacın da yetersiz olduğunu söylüyor: "Gerekli çoğu ilaç yeterli miktarda ne yazık ki piyasada bulunmuyor."



