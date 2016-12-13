Samanyolu Haber /Gündem / HDP Grup Başkanvekili tutuklandı /13 Aralık 2016 19:38

HDP Grup Başkanvekili tutuklandı

Ankara'da gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, çıkarıldığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı

HDP Grup Başkanvekili tutuklandı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararının ardından Ankara'da gözaltına alınan Çağlar Demirel, getirildiği Diyarbakır'da emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. 

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Demirel beraatini istedi.  Savcı ise hazırladığı mütalaasında Demirel'in tutuklanmasını talep etti. 

Mahkeme verdiği kısa aranın ardından HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel'in tutuklanmasına karar verdi. 

İddianame 

Demirel hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis isteniyor.
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