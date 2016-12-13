Samanyolu Haber /Spor / G.Saray bombayı patlatıyor /13 Aralık 2016 19:43

G.Saray bombayı patlatıyor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Barcelona ve Real Madrid'in de izlediği Sidika Maiga'yı İstanbul'a getirdi.

G.Saray bombayı patlatıyor



Galatasaray, 'Yılın Afrikalı oyuncusu' ödülüne aday gösterilen yıldız ismi İstanbul'a getirdi. Sarı kırmızılı kulübünün scout ekibinin 1 seneden bu yana takip ettiği ve Şili'de düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Sidika Maiga'yı Florya'ya geldi.
 
Sol kanatta forma giyen Maiga aynı zamanda sağ kanatta ve santrforda da görev alabiliyor. Genç oyuncu 17 Yaş Altı Dünya Kupasında kanat oyuncusu 3 gol atarak Mali'nin en golcü ismi olmuştu.
 
Genç yetenekleri kadrosuna katan Porto ile anlaşması son anda bozulan ve Mali'nin Bamako takımında forma giyen Maiga, antrenmanlarda denenecek ve geçer not alırsa kadroya katılacak.
 

BARCELONA VE REAL MADRID İZLEDİ
Şili'de düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Mali formasıyla dikkatleri çeken Maiga'ya dünya devleri de talip olmuştu. İspanyol basını Barcelona ve Real Madrid'in genç oyuncuyu kadroya katmak için girişimlere başladığını haberlerine taşıdı.
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