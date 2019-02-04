Samanyolu Haber /Gündem / "Tansiyon, diyabet, astım; yaklaşık 500 ilaç piyasada bulunmuyor" /04 Şubat 2019 12:41

"Tansiyon, diyabet, astım; yaklaşık 500 ilaç piyasada bulunmuyor"

"Üç kutu ilaç alması gerekirken, bulabilirsek bir kutuyla yollayıp, ‘İdare et’ diyoruz"

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Piyasada ilaç bulma konusunda yaşanan sorun bazı hastalar açısından tehlike oluşturmaya başladı. Ağrı kesiciden tansiyon ve diyabet ilacına kadar ilaca erişimde ciddi sorun olduğunu vurgulayan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Z. Cenap Sarıalioğlu, “Bugün maalesef yaklaşık 500 kalem ilaç piyasada yok" dedi.

 Hürriyet'in haberine göre  hastaların da ciddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, "Hastalara üzülüyor, çok ciddi sıkıntıları olabileceğini biliyoruz çünkü. Depoları arıyoruz, onlarda olmadığını öğrenince diğer eczacı arkadaşlarımıza soruyoruz. Üç kutu ilaç alması gerekirken, bulabilirsek bir kutuyla yollayıp, ‘İdare et’ diyoruz. Sorun acil çözülmeli. Geri dönülmez olaylara, hasta kayıplarına yol açabilir. Türkiyenin her yerinde sıkıntı var" ifadesini kullandı.

Son üç yıldır fiyatlarının güncellenmesi sürecinde ilaç sıkıntısı yaşandığını belirten Sarıalioğlu, “Temel neden reel döviz kuruyla, Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç için belirlenen döviz kuru arasındaki makasın çok açılmış olması. İlaçta dışa çok bağımlıyız, neredeyse yüzde 60’ı ithal. Yerli ilacın da hammaddesi yurt dışından. 20 Şubat’da yürürlüğe girecek yeni kuru bekleyen firmalar, ürettikleri ilaç adedini azaltıyor veya hiç üretmiyor. Yurt dışından getirdikleri ilaçları piyasaya vermiyor. Bu yıl ağustos ayında yaşadığımız döviz krizinden sonra firmalar çok daha fazla tedbir aldı" diye konuştu.
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