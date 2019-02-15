Hazırsever İşadamı Hazım Sesli’ye “hayır işlerinden” 15 yıl hapis









Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmada 22 Ekim 2015’te tutuklanan Hazım Sesli’nin yargılandığı dava 3 yıl 3 ay sonra tamamlandı.









Hazım Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım’ın da bulunduğu 9’u tutuklu 36 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. İşadamı Hazım Sesli, hayır kurumlarına yaptığı yardımlar gerekçe gösterilerek 15 yıl hapis cezasına çaptırıldı.





HAZIM SESLİ: HAYIR İŞİ YAPTIĞIMIZ DOĞRU

Mahkemenin karar duruşmasında hakkındaki iddiaların asılsız olduğu belirten Hazım Sesli, “Hiçbir terör örgütünün üyesi değilim. Hayır işleri yaptığımız doğru, öğrencileri okuttuk, fakat bunların hepsini dini inançlarımızdan dolayı yaptık. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlerin Allah belasını versin, hepsini lanetliyorum.” dedi.





Bir dönem Uşak Sanayi ve Ticaret Odası başkanlığı görevinde bulunan Hazım Sesli, iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Aslen Nevşehirli olan Sesli ailesi, tekstil sektörüne yönelik ilk yatırımlarını 1967 yılında Uşak’ta attı. Aile ilk olarak yün iplik üretimi yaptı.





SESLİ TEKSTİL AVRUPA’NIN EN BÜYÜKLERİNDENDİ

Zamanla işleri büyüyen Sesli Tekstil 50 bin metrekarelik 3 tesiste 400’e yakın çalışanı ile faaliyet gösteriyordu. Sesli Ailesi’nin battaniye fabrikası kendi alanında Avrupa’nın en büyüklerinden biri konumundaydı.





3 Şubat 2017’de Uşak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla Hazım Sesli’nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Sesli Tekstil’e kayyım atanmıştı. Daha sonra şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.









TMSF, şirketi girdiği ekonomik dar boğazdan çıkartamayınca 25 Temmuz 2018’de 28 adet gayrimenkulünü satışa çıkartmıştı.