Bahisçi Demirören'in TFF'si devletten belge saklamış

Hükümete yakınlığı ile bilinen Demirören Grubu’nun Yönetim Kurulu üyesi, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Futbol Disiplin Talimatı’nın, başkan ve yöneticilerin bahis oyunlarına katılmasını yasaklamasına karşın “İddiaa” ihalesini kazandı. Görevinden henüz istifa etmeyen Demirören’in başkanlığı döneminde TFF’nin KDK’den belge sakladığı da ortaya çıktı.





ÜÇ YILDA HAKSIZ FESİHLER ARTTI

KDK 2018 Yıllık Raporu’nda 2016 yılından bu yana TFF’de çok sayıda hakemin ve eski yöneticinin ihraç edildiği ifade edildi. Kurumda yapılan haksız fesihler nedeniyle KDK’ye yapılan başvuruların arttığı vurgulanan raporda, bu başvuruların tamamında başvuran lehine tavsiye kararı verildiği bildirildi.





ANAYASA’DA HÜKÜM VAR





TFF’den ihraç edilen hakemlerin KDK’ye başvurduğu ve ardından federasyondan belge istendiği ifade edilen raporda, Anayasa’da hüküm bulunmasına federasyonun hiçbir belgeyi KDK’ye iletmediği dile getirildi.





TFF TAVRINDA ISRARCI

Raporda, TFF’nin sakladığı belgelere ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:





“TFF’ye yazılan yazılarda, Anayasa’nın ‘Sporun geliştirilmesi ve tahkim’ başlıklı maddesinde kanun koyucu tarafından YSK’nin kararlarına karşı her türlü başvuru yolu kapatılırken tahkim kurulu kararlarına karşı sadece yargı yolu kapatılarak yargı haricindeki hak arama yollarının açık bırakıldığı ifade edilmiştir. TFF’nin işlem, eylem, tutum ve davranışlarının KDK’nin görev alanına girdiği hatırlatılmasına rağmen TFF olumsuz tutumundaki ısrarcılığını sürdürmektedir.”