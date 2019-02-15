Samanyolu Haber /Gündem / Metris cezaevinde yangın /15 Şubat 2019 23:42

Metris cezaevinde yangın

Metris Cezaevinde yangın çıktı. Cezaevine itfaiye ve özel harekat sevk edildi. 27 mahkum dumandan etkilendi.

SHABER3.COM

Metris Cezaevinde akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Özel harekat polislerinin de cezaevine girdiği görüldü. 27 mahkum dumandan etkilendi. 

Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir koğuşta çıkan yangın söndürüldü. Cezaevinde asayiş suçlularının bulunduğu koğuşta yangın çıktı. Yangına cezaevi görevlileri ve itfaiye müdahale etti.

Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bazı mahkumlar tedavi altına alındı. Bu arada cezaevi önünde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin tedbir aldığı, içeriye ambulansların girdiği görüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, şu ifadeleri kullandı:

Bugün saat 20:40 sıralarında Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı bir koğuşta henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Cezaevi Tabur Komutanlığı görevlilerince olaya süratle müdahale edilmiş derhal olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri ile birlikte yangın diğer hiçbir koğuşa yayılmadan kısa sürede söndürülmüştür. Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Cezaevinde İl Jandarma Komutanlığ ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.
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