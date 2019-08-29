Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazine'de "köstebek" operasyonu /29 Ağustos 2019 11:15

Hazine'de "köstebek" operasyonu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kullanılan 50 bilgisayara el konuldu. Talimatı Bakan Berat Albayrak'ın verdiği belirtiliyor.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı birimlerinin İstanbul’a taşınmasına dair bilgi ve belgelerin medyaya sızdırıldığı gerekçesi ile bakanlıkta 50 bilgisayara el konuldu. 

Bakanlık müfettişlerinin devraldığı bilgisayarların tek tek inceleneceği belirtiliyor. 

KÖSTEBEK AVI MI?

Aralarında müdür seviyesindeki memurların da kullandığı bilgisayarların incelenmesi, Hazine çalışanlarını tedirgin etti. 

İddiaya yer veren Oda TV, “Kurum içerisinde köstebek avı mı var?” sorusunu yöneltti.

BELEDİYELERE PARA  DA MERKEZ'DEN

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, İstanbul Ataşehir'de "Finans Merkezi" diye bilinen sahada inşâ edilen binaların atıl vaziyette kalması üzerine Merkez Bankası ve Hazine'nin bazı birimlerinin İstanbul'a taşınmasına karar verdi. 

TCMB ile Hazine'nin İller Bankası'na ait binayı yarı yarıya paylaşacağı belirtilirken, İller Bankası senelik iki kurumdan senelik toplam 350-400 milyon lira kira geliri elde edecek.  

Söz konusu gelir ise borç batağındaki AKP'li belediyelerin açıklarını kapatmak için kullanılacak. 
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