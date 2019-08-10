Merkez Bankası'nın kalan omurgası da gitti

Görevden alınan genel müdürler arasında Merkez Bankası (TCMB) baş ekonomisti Doç. Dr. Ali Hakan Kara da bulunuyor. Ekonomistlere göre bu karar Merkez Bankası adına büyük bir kayıp.







Karar gazetesinin haberine göre, görevden alınanlar "para politikalarına yön veren beyin takımı" olarak nitelendiriliyor.





Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Refet Gürkaynak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararın yanlışlığına dikkat çekti:





DÜNYANIN HER YERİNDE KIYMET GÖREN İKTİSATÇILAR





"Görevden alındıklarını öğrendiğimiz merkez bankacıların birçoğunu tanıyorum. Bu rejimde lafları geçmese de anlayışımıza çok şey katan, dünyanın her yerinde haklı olarak kıymet gören iktisatçılar. Merkez Bankası istese de işe yarar para politikası yapamaz hale getiriliyor. Merkez Bankası’nda, siyasi atama ile gelinen Para Politikası Kurulu üyeliği dışında, uzmanlıkla gelinen mevkilerdeki devlet memurlarını görevden almak, sadece daha da yanlış para politikası yapmak değil, doğrunun ne olduğunu söyleyecek de kimse bırakmamak sonucunu doğuracak."





ASH: GERÇEK BİR HAYAL KIRIKLIĞI





Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash ise, Kara'yı TCMB'nin omurgası olarak nitelendiriyor.





Görevden alma kararının ardındaki motivasyonu anlamanın 'gerçekten zor' olduğunu ifade eden Ash, "Gerçek bir hayal kırıklığı. Çok iyi bir ekonomist ve düzgün bir insandı. Birileri, Kara’nın kaybının Çetinkaya’nın görevden alınmasından daha büyük bir kayıp olduğu yorumunda bulundu. Daha fazla katılamazdım. Sanırım bu kurumsal hafıza kaybı gelecek on yıllarda yatırımcıların Merkez Bankası’na baktıklarında görecekleri şey olacak." yorumunu yaptı.





HAVA BOMBARDIMANI





Görevden almalar sadece TCMB ile sınırlı kalmadı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) başında bulunan Osman Dereli de görevden alınarak yerine Hayrettin Kurt atandı.





DW Türkçe'de değerlendirmelerde bulunan ekonomist Uğur Gürses, süreci 'hava bombardımanı' olarak yorumladı.





Gürses, "MB’nin kurumsal bağımsızlığı zaten kalmamıştı, ikincisi bankanın Ankara’dan İstanbul’a taşınma projesi var. Krizdeyken at değiştirmek misali bunu dere geçerken at değiştirmek gibi görüyorum. Hiç akıl karı değil. Burada merkez bankacılığı kazınıyor" eleştirisinde bulundu.