Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nın kalan omurgası da gitti /10 Ağustos 2019 14:28

Merkez Bankası'nın kalan omurgası da gitti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden alarak yerine Murat Uysal'ı atamasının ardından, MB'deki 'budama' operasyonu devam etti. 9 Ağustos Cuma günü dokuz genel müdürün de uzman kadrosuna çekildiği haberleri medyaya yansıdı.

SHABER3.COM

Görevden alınan genel müdürler arasında Merkez Bankası (TCMB) baş ekonomisti Doç. Dr. Ali Hakan Kara da bulunuyor. Ekonomistlere göre bu karar Merkez Bankası adına büyük bir kayıp. 

Karar gazetesinin haberine göre, görevden alınanlar "para politikalarına yön veren beyin takımı" olarak nitelendiriliyor.

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Refet Gürkaynak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararın yanlışlığına dikkat çekti:

DÜNYANIN HER YERİNDE KIYMET GÖREN İKTİSATÇILAR

"Görevden alındıklarını öğrendiğimiz merkez bankacıların birçoğunu tanıyorum. Bu rejimde lafları geçmese de anlayışımıza çok şey katan, dünyanın her yerinde haklı olarak kıymet gören iktisatçılar. Merkez Bankası istese de işe yarar para politikası yapamaz hale getiriliyor. Merkez Bankası’nda, siyasi atama ile gelinen Para Politikası Kurulu üyeliği dışında, uzmanlıkla gelinen mevkilerdeki devlet memurlarını görevden almak, sadece daha da yanlış para politikası yapmak değil, doğrunun ne olduğunu söyleyecek de kimse bırakmamak sonucunu doğuracak."

ASH: GERÇEK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash ise, Kara'yı TCMB'nin omurgası olarak nitelendiriyor. 

Görevden alma kararının ardındaki motivasyonu anlamanın 'gerçekten zor' olduğunu ifade eden Ash, "Gerçek bir hayal kırıklığı. Çok iyi bir ekonomist ve düzgün bir insandı. Birileri, Kara’nın kaybının Çetinkaya’nın görevden alınmasından daha büyük bir kayıp olduğu yorumunda bulundu. Daha fazla katılamazdım. Sanırım bu kurumsal hafıza kaybı gelecek on yıllarda yatırımcıların Merkez Bankası’na baktıklarında görecekleri şey olacak." yorumunu yaptı.

HAVA BOMBARDIMANI

Görevden almalar sadece TCMB ile sınırlı kalmadı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) başında bulunan Osman Dereli de görevden alınarak yerine Hayrettin Kurt atandı. 

DW Türkçe'de değerlendirmelerde bulunan ekonomist Uğur Gürses, süreci 'hava bombardımanı' olarak yorumladı. 

Gürses, "MB’nin kurumsal bağımsızlığı zaten kalmamıştı, ikincisi bankanın Ankara’dan İstanbul’a taşınma projesi var. Krizdeyken at değiştirmek misali bunu dere geçerken at değiştirmek gibi görüyorum. Hiç akıl karı değil. Burada merkez bankacılığı kazınıyor" eleştirisinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası'nın kalan omurgası da gitti Sonraki Haber >>

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Masraf trafiği

Masraf trafiği

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:00:11