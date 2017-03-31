Samanyolu Haber /Gündem / Hayırlı Kandiller mesajı yüzünden linç ettiler /31 Mart 2017 09:15

Hayırlı Kandiller mesajı yüzünden linç ettiler

Berna Laçin, attığı kandil mesajı üzerinden uğradığı lince isyan etti.

SHABER3.COM

Referandum süreci, toplumdaki gerilimi ve hoşgörüsüzlüğü artırıyor. Sanatçı Berna Laçin, Regaip Kandili dolasıyla attığı 'hayırlı kandiller' tiviti yüzünden hakarete uğradı. Sanatçıyı takip eden bir şahıs, Laçin'e küfretti. Bunun üzerine Berna Laçin, küfürbaz şahsın tivitini kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve "Hayırlı kandiller” diyene ana avrat küfreden dindarlar, bizim dindarlarımız…” yorumunda bulundu.

ÇILDIRTAN TWEET

Berna Laçin, Twitter ve Instagram adresinden “Hayırlı Kandiller” mesajına “berna bu mübarek gün kaşarlık yapma gene. Kandilin mübarek olsun de. Bırak şu sosyal mesaj vermeyi” şeklindeki hakaret içeren Twitter kullanıcısına “Hayırlı kandiller” demek de suç! Neymiş, kandilin kutlu olsunmuş! 3 ay önce bunu ben desem “gavur” ilan edilirdim. Doğum günü mü bu, kutlayalım!” ifadeleriyle tepki gösterdi. Sanatçı hakeret eden şahsın adını ve yazdıklarını paylaşmayı da ihmal etmedi.


<< Önceki Haber Hayırlı Kandiller mesajı yüzünden linç ettiler Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:27:15