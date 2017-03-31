Hayırlı Kandiller mesajı yüzünden linç ettiler

Referandum süreci, toplumdaki gerilimi ve hoşgörüsüzlüğü artırıyor. Sanatçı Berna Laçin, Regaip Kandili dolasıyla attığı 'hayırlı kandiller' tiviti yüzünden hakarete uğradı. Sanatçıyı takip eden bir şahıs, Laçin'e küfretti. Bunun üzerine Berna Laçin, küfürbaz şahsın tivitini kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve "Hayırlı kandiller” diyene ana avrat küfreden dindarlar, bizim dindarlarımız…” yorumunda bulundu.





ÇILDIRTAN TWEET





Berna Laçin, Twitter ve Instagram adresinden “Hayırlı Kandiller” mesajına “berna bu mübarek gün kaşarlık yapma gene. Kandilin mübarek olsun de. Bırak şu sosyal mesaj vermeyi” şeklindeki hakaret içeren Twitter kullanıcısına “Hayırlı kandiller” demek de suç! Neymiş, kandilin kutlu olsunmuş! 3 ay önce bunu ben desem “gavur” ilan edilirdim. Doğum günü mü bu, kutlayalım!” ifadeleriyle tepki gösterdi. Sanatçı hakeret eden şahsın adını ve yazdıklarını paylaşmayı da ihmal etmedi.







